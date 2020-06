iOS 13.5.5-Beta: Kommt Apple Prime-Bundle doch bald?

Kommt doch ein Bundle aus Apple Music, Apple TV+ und anderen Diensten? Neue Hinweise in iOS 13 deuten genau darauf hin, bis es so weit ist, könnte es aber noch eine Weile dauern.

Apple arbeitet womöglich tatsächlich an einer Art Apple Prime. Im Code der jüngsten Beta von iOS 13.5.5 fanden sich Hinweise auf ein entsprechendes Angebot, die bei 9to5Mac entdeckt worden waren. So fanden sich in den internen Dateien Vermerke auf Angebote, die „Bundle Subskription“ oder „Bundle Offer“ genannt werden, diese Bezeichnungen sind neu. Nicht neu ist dagegen die Spekulation über ein Bundle aus verschiedenen Diensten von Apple. Bei Abschluss spart der Kunde hier vermutlich ein wenig.

Unklar ist aber noch, welcher Dienst zu welchen Konditionen enthalten sein wird.

Musikindustrie ist noch immer skeptisch

In der Tat könnte es noch eine Weile dauern, bis Apple ein solches Kombiangebot auf den Markt bringt. Dem Vernehmen nach ist vor allem die Musikindustrie hier äußerst zurückhaltend und erwies sich in den letzten Monaten für Apple als zäher Verhandlungspartner. Sie fürchtet einen zu günstigen Zugang für Kunden zu den eigenen Inhalten, Apfellike.com berichtete. Apple wiederum dürfte in der Hauptsache motiviert sein, zunächst neue zahlende Kunden für sein Angebot Apple TV+ zu gewinnen. Ob noch weitere Dienste wie in den USA etwa Apple News+ Teil eines solchen Bundles sein werden, bleibt abzuwarten. So oder so, dbis ein solches Angebot verfügbar wird, könnte es noch bis Ende des Jahres dauern.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge