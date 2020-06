iOS-Updates nicht mehr automatisch laden? iOS 13.6 bringt neue Optionen<

iOS 13 kann in Zukunft auf Wunsch neue Updates nicht mehr automatisch im Hintergrund laden. Stattdessen kann der Nutzer einstellen, wann ein Update geladen werden soll. Die Neuerung zeigt sich in der aktuellen Beta von iOS 13.6 / iPadOS 13,6, wo sie von aufmerksamen Beobachtern entdeckt wurde.

Apple bereitet offenbar die Einführung einer neuen Funktion in iOS vor. Damit wird es Nutzern in Zukunft möglich sein festzulegen, wie iOS mit neuen Updates verfahren soll.

Aktuell werden neue Updates fürbass Betriebssystem von iOS zunächst automatisch im Hintergrund geladen, so lange eine WLAN-Verbindung vorhanden ist. Allerdings kann dies in bestimmten Fällen störende Konsequenzen für den Nutzer haben, etwa dann, wenn dieser nicht ausreichend Speicherplatz auf seinem iPhone oder iPad zur Verfügung hat.

Nun kann der Nutzer wohl bald einstellen, dass Updates nicht mehr automatisch installiert werden sollen. Falls dies weiterhin der Fall sein soll, werden Updates auf Wunsch wie gehabt nachts zwischen 02:00 und 03:00 Uhr automatisch installiert, sofern das iPhone geladen wird, mit einem WLAN verbunden und gesperrt ist.

I don’t remember seeing this before in iOS/iPadOS – a way to let your device automatically download and/or install updates, without necessarily saying yes or no to both. Nice quality of life improvement. Found in iPadOS 13.6 beta 2. pic.twitter.com/qdEE1vKneP

— Jeremy Horwitz (@horwitz) June 9, 2020