Sommerfrische: Die vier neuen Farben der Powerbeats Pro sind jetzt da

Die Powerbeats Pro von Apple sind jetzt in den bereits zuvor angekündigten vier neuen Farben im Store von Apple erhältlich. Damit könnt ihr die Powerbeats Pro nun in insgesamt acht Farben erstehen. Wie gefallen euch die vier neu dazugekommenen Varianten?

Apple hat nun die vier neuen Farben für die PowerBeats Pro in den Verkauf gebracht. Die neuen Farben waren bereits zuvor durchgesickert und wenig später auch von Apple bestätigt worden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

>Apple bietet die Powerbeats Pro nun in den zusätzlichen Farben Lavarot, Frühlingsgelb, Eisblau und Cloud Pink.

Die Alten Farben bleiben im Sortiment

Die bisher verfügbaren Farben der Powerbeats Pro sind auch nach wie vor erhältlich. Ihr könnt die Kopfhörer also auch weiterhin etwa in Moosgrün, Marineblau oder Elfenbeinweiß erwerben, daneben gibt es noch die Option in Schwarz.

Der Funktionsumfang der Powerbeats Pro bleibt unverändert

Apple hat bis auf die neuen Farben keine Änderungen am Lineup der Powerbeats Pro vorgenommen.

Alle Funktionen und sonstigen Spezifikationen bleiben damit völlig gleich. Auch der Preis hat sich nicht verändert. Mit den AirPods Studio steht den drahtlosen Kopfhörern von Apple wohl in den nächsten Monaten der nächste Neuzugang bevor, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Sie werden wohl eher anspruchsvollere ‚Anwender adressieren.

Wie gefallen euch die vier neuen sommerlichen Farben?

