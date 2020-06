Kommt das iPad Air auch bald mit Magic Keyboard-Support?

Das iPad Pro ist vielleicht bald nicht mehr das einzige iPad-Modell, an dem Nutzer mit dem neuen Magic Keyboard arbeiten können. Ein Leak sieht auch einen Magic Keyboard-Support für weitere Modelle. Anbieten würde sich hier etwa das iPad Air, das dem Vernehmen nach bald ein Update bekommen soll.

Apple wird Nutzer in Zukunft vielleicht auch an weiteren Modellen mit dem neuen Magic Keyboard mit Trackpad arbeiten lassen. Stand heute ist dies an den aktuellen Modellen des iPad Pro mit 11 beziehungsweise 12,9 Zoll großem Display möglich.

Das Magic Keyboard ist zudem auch abwärtskompatibel mit den ersten iPad Pro-Modellen. Ein weiterer Kandidat wird den Support für die neue, teure Tastatur dagegen vielleicht bald erhalten.

Kommt das iPad Air mit einer Unterstützung des Magic Keyboards?

Ein in der Szene zuletzt relativ aktiver Leaker „träumt“ heute von einer Unterstützung des Magic Keyboards für weitere iPad-Modelle.

Er teilte seine diesbezügliche Überzeugung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

in my dream Magic keyboard not only for the iPad Pro — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 11, 2020

Allerdings ging er darin nicht auf weitere Details wie mögliche Modelle oder einen Zeitplan ein, so ist man gezwungen, zu spekulieren. Anbieten würde sich ein Magic Keyboard-Support etwa für das iPad Air. Dieses Modell soll demnächst ein Update erhalten und sich danach mehr am iPad Pro orientieren. Es könnte auch USB-C und Face ID erhalten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Dieses neue iPad Air soll schon in der zweiten Jahreshälfte 2020 vorgestellt werden.

