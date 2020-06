macOS 10.15.6 Beta 3 kann von Entwicklern geladen werden

Apple hat heute Abend macOS Catalina 10.15.6 Beta 3 für die Entwickler verteilt. Die neue Testversion folgt drei Wochen auf die Freigabe der vorangegangenen Beta. Bis auf die Erweiterung der Energieverwaltung am Mac bringt das kommende Updates keine relevanten Neuerungen oder Verbesserungen, abgesehen von den bekannten allgemeinen Verbesserungen der Performance und Stabilität.

Apple hat heute Abend neben iOS 13.6 und iPadOS 13.6 auch macOS Catalina mit einer neuen Beta versorgt. macOS Catalina 10.15.6 Beta 3 kann ab sofort von allen registrierten Entwicklern geladen und installiert werden. Die neue Beta für macOS Catalina 10.15.6 folgt drei Wochen auf die Freigabe von Beta 2 des kommenden Updates.

Apple hatte zuletzt eine Verbesserung der Energieverwaltung am Mac eingeführt. Sie soll die Lebensdauer der Batterie in einem MacBook verlängern, ein vergleichbares Feature gibt es auch bereits seit längerer Zeit am iPhone. Wie gut das in der Praxis funktionieren wird, muss sich noch zeigen.

Keine weiteren Neuerungen in macOS Catalina 10.15.6 zu erwarten

Darüber hinaus wird mit keiner größeren Neuerung oder Änderung in macOS Catalina 10.15.6 gerechnet. Apple wird lediglich die allgemeinen Verbesserungen von Performance, Stabilität und Sicherheit in das Update einfließen lassen. Das Update wird in seiner finalen Version in wenigen Wochen für alle Nutzer erwartet.

Unterdessen geht die Erprobung von macOS Big Sur in der Beta weiter, das im Herbst für alle Nutzer erscheinen wird.

