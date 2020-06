Schon wieder: Apple entfernt Podcasts-App auf Anweisung aus chinesischem App Store

Wieder sind mehrere Apps aus dem chinesischen App Store geflogen. Diesmal traf es unter anderem die beliebte Podcasts-App Pocket Casts. Die App wurde aus dem Store genommen, nachdem die chinesische Internetaufsicht eine entsprechende Weisung erteilt hatte.

Es ist schon wieder passiert: Mehrere Apps wurden von Apple aus dem chinesischen App Store entfernt. Unter anderem traf es die populäre App Pocket Casts, mit der sich Podcasts suchen und abspielen lassen.

Pocket Gasts gehört zu den ältesten Apps dieser Kategorie und bietet Nutzern bereits seit bald zehn Jahren eine Podcast-Verwaltung, die mit den Jahren immer ausgereifter wurde und neue Funktionen dazu bekommen hat.

Pocket Casts has been removed from the Chinese App store by Apple, at the request of the Cyberspace Administration of China. We believe podcasting is and should remain an open medium, free of government censorship. As such we won't be censoring podcast content at their request.

— Pocket Casts (@pocketcasts) June 11, 2020