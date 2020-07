iOS 14 bringt wohl Apple Pay-Zahlung mit QR-Code

Zahlungen per Apple Pay können bald auch via QR-Code erfolgen. iOS 14 bringt offenbar eine neue Methode, Zahlungen mit dem Dienst von Apple auszulösen. Dieser würde damit ein wenig flexibler einsetzbar. Andere Zahlungsdienste setzen schon lange auf QR- oder Barcodes.

Apple Pay funktioniert aktuell ausschließlich über die Nutzung der NFC-Schnittstelle in iPhone oder Apple Watch, was ein halbwegs aktuelles iPhone oder Kassenterminal voraussetzt. In Zukunft kommt allerdings wohl eine weitere Zahlungsmethode dazu, die von Apple Pay unterstützt wird. In der Beta 2 von iOS 14, die vorgestern an die Entwickler verteilt worden ist, fanden Redakteure von 9to5Mac nun Bestandteile im Code, die auf die Nutzung von QR-Codes für eine Zahlung mit Apple Pay hinweisen. Auch normale Strichcodes können genutzt werden, um eine Zahlung auszulösen.

Zahlung mit Kamera oder Code auf dem eigenen Display

Apple sieht dabei offenbar einerseits die Möglichkeit vor, einen QR-Code oder Barcode mit der Kamera des eigenen iPhones zu scannen und die Zahlung dann mittels einer der in der Wallet hinterlegten Karten auszuführen oder eine Zahlung zu autorisieren, indem der Händler einen Code scannt, der auf dem eigenen iPhone angezeigt wird und der im Vorfeld mit der Wallet-App erzeugt wurde. Diese neuen Möglichkeiten würden Apple Pay für noch weitere Händler interessant machen, die aktuell noch keine NFC-fähigen Kassen besitzen.

Es ist allerdings nicht klar, wann Apple diese Optionen einführen wird. Öffentlich kommuniziert wurde diese Ergänzung von Apple Pay durch as Unternehmen bis jetzt nicht. iOS 14 wird im Herbst für alle Nutzer eines kompatiblen Geräts verfügbar sein.

