Statt Apple Music auch Spotify: HomePod-Beta-Software bringt alternative Musikdienste

Auf dem HomePod spielt bald auch Spotify und Co. auf. Mit dem Update auf die neue HomePod-Software bringt Apple auch die Möglichkeit, andere Dienste als Apple Music zur Musikwiedergabe einzustellen. Diese Option zeigt sich jetzt bereits in der neuen Beta der HomePod-Software, die Apple gestern Abend ausgegeben hat.

Apples HomePod wird sich bald auch mit anderen Musikdiensten als Apple Music nutzen lassen. Bis jetzt war der Besitzer eines HomePods auf ein Abo bei Apple Music angewiesen, wenn er Musik per Sprachsteuerung via Siri spielen wollte, doch es hatte sich bereits zuvor abgezeichnet, dass Apple ab Herbst mehr Flexibilität zulassen möchte.

Dies bestätigte sich dann auf der Keynote, wo die entsprechende Option wenig prominent auf einer der vielen Folien erwähnt wurde, die im Lauf der Präsentation gezeigt wurden.

Die zweite Beta der neuen HomePod-Software beinhaltet nun die neue Option, den Standarddienst für die Wiedergabe von Musik, Podcasts und auch Hörbüchern zu ändern, wie aus Tweets auf Twitter hervorging.

There it is…The ability to select default services for Music, Podcasts and Audiobooks on HomePod

cc @markgurman pic.twitter.com/bmy8lnAV2f

— Matt (@ttam110) July 7, 2020