iPhone 12 doch zu spät? Apple mit Massenproduktion angeblich massiv in Verzug

Das iPhone 12 kommt womöglich doch deutlich später in die Läden als erwartet. Apples Fertiger liegen bei der Produktion erheblich hinter dem Zeitplan, verlautet aus asiatischen Industriekreisen. Grund dafür ist die weltweite Corona-Krise und der zeitweilige Stillstand vieler Produktionslinien in China.

Apple wird das neue iPhone 12 womöglich doch nur mit einer deutlichen Verspätung auf den Markt bringen können. Wie zuletzt aus Berichten asiatischer Wirtschaftsmedien hervorging, liegen die Fertiger und Zulieferer Apples mit der Produktion erheblich hinter dem Plan zurück. So sei man noch etwa vier Wochen bis zwei Monate vom Erreichen der maximalen Kapazität in der Massenfertigung entfernt, heißt es in dem Bericht.

Verschiebung des iPhone 12 auf 2021 war ebenfalls im Gespräch

Apple habe daher zuletzt eine deutlich verschärfte Gangart eingelegt, um den Marktstart des iPhone 12 doch noch so pünktlich wie möglich realisieren zu können. Dass man aber auch Alternativen in Betracht zog wird klar, wenn man weiß, dass Apple zwischenzeitlich auch die Möglichkeit geprüft hat, das iPhone 12 gar nicht mehr in diesem Jahr vorzustellen. Stattdessen war ein Launch im März 2021 als möglicher Starttermin erwogen worden.

Für den Fall, dass ein Marktstart doch im ‚Herbst, aber mit Verzögerungen möglich sein sollte, könnte Apple auf verschiedene Weise damit umgehen. Am wahrscheinlichsten wäre wohl, dass man den Start der verschiedenen iPhone 12-Modelle zeitlich entzerrt, wie man das auch schon beim Start des iPhone X und im Jahr danach dem iPhone XR und iPhone Xs gemacht hatte. Erwartet werden in diesem Jahr insgesamt vier neuer iPhone-Modelle in drei Größen. Hier und hier lest ihr die letzten Gerüchte zum Start und möglichen Features des iPhone 12.

