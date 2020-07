Verstärkung von Sony: Apple TV+ mit neuem Content-Manager

Apple hat sich weitere personelle Verstärkung für seinen Streamingdienst gesichert. Chris Parnell soll in Zukunft spannende Inhalte für Apple TV+ organisieren. Er war zuvor lange Jahre bei Sony Pictures Television Studios in leitender Position tätig. Auch in Zukunft soll er die Verbindung zu seinem früheren Brötchengeber halten.

Apple TV+ wird personell weiter verstärkt. Apple hat sich die Dienste von Chris Parnell sichern können, wie unlängst aus Berichten von Branchenmedien zu entnehmen war. Chris Parnell kommt von Sony Pictures zu Apple. Bei dem Konzern hatte er für 16 Jahre im Management der Sony Pictures Television Studios gearbeitet. Er war dort verantwortlich für die Beschaffung neuer Inhalte und genau das soll er auch bei Apple tun.

Apple TV+ soll für Kunden interessanter werden

Wie es weiter heißt, werde Chris Parnell bei Apple die Leitung der Beschaffung und Produktion von Skripten für neue Inhalte übernehmen. Zudem wird er wohl weiter den Kontakt zu Sony halten. Apple und Sony arbeiteten gut zusammen, verlautbarte Sony Pictures, man plane, auch bei zukünftigen Projekten gemeinsam aktiv zu werden.

Apple hatte zuletzt verschiedentlich neue Inhalte zu Apple TV+ hinzugefügt, wie wir hier und hier berichteten. Personelle Neuzugänge sollen zudem dabei helfen, die inhaltliche Ausrichtung breiter aufzustellen. Sportübertragungen sollen so in Zukunft ein größeres Gewicht bei Apple TV+ erhalten, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Wie erfolgreich diese Maßnahmen kurz- und mittelfristig sein werden, muss allerdings abgewartet werden.

