Rätselraten: Wie groß wird der iPhone 12-Akku?

Wie groß wird der iPhone-Akku? Aktuell gibt es hierzu verschiedene Prognosen, die sich in Nuancen unterscheiden. Eine Sache aber scheint sich anzudeuten: Die Batterie wird kleiner als in aktuellen Modellen. Was das für die Akkulaufzeit bedeutet, muss sich erst noch zeigen.

Apple wird die neuen iPhones womöglich mit einer kleineren Batterie ausstatten, das hatte sich zuvor bereits vereinzelt angedeutet, Apfellike.com berichtete. Das würde allerdings das Ende eines Trends bedeuten, der sich die letzten Jahre fortgesetzt und zu größeren Akkus geführt hatte.

Wie nun ein Leaker unter Berufung auf Informationen aus einem Dokument, das bei südkoreanischen Behörden eingereicht wurde vermutet, könnte der Akku des iPhone 12 Max eine Kapazität von 2.775 mAh aufweisen, das wäre weniger, als die aktuell im Vorgänger verbaute Batterie fasst.

Bei diesem Modell dürfte es sich um das iPhone mit einem 6,1 Zoll messenden OLED-Panel handeln.

Andere Prognose ist etwas optimistischer

Ein anderer Tipp, der ebenfalls auf vermeintliche Unterlagen zu Apples kommenden iPhones basiert, sieht einen Akku mit einer Kapazität von 2.815 mAh. Bei diesem Modell soll es sich um das iPhone 12 Pro handeln, ebenfalls mit einem 6,1 Zoll-Display. Das kleine bisschen Extra-Strom könnte dazu dienen, zusätzliche Stromfresser im Pro-Modell zufriedenzustellen und die selbe Akkulaufzeit wie beim iPhone 12 Max zu ermöglichen. Hierzu zählt etwa das 120 Hz-Display, ob das aber im neuen iPhone vorhanden sein wird, ist ebenfalls noch ungeklärt, hierzu hatten wir in dieser Meldung die letzten Gerüchte zusammengefasst.

Das neue iPhone 12 wird im Herbst in insgesamt vier Varianten und drei Größen erwartet.

