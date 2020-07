iPhone 12: 120 Hz-Display ist noch immer ein Wackelkandidat

Das iPhone 12 wird womöglich doch ohne ein 120 Hz-Display kommen. Diese ProMotion genannte Technik kommt aktuell nur im iPad Pro bei Apple zum Einsatz. Verschiedentlich hatte sich die Vermutung ergeben, Apple setze auch im neuen iPhone-Top-Modell auf die schnellere Bildwiederholrate, dem ist aber wohl doch nicht so.

Apple wird womöglich doch darauf verzichten, dem iPhone 12 ein ProMotion-Display einzubauen. Ein bekannter Leaker hat zuletzt erneut darauf hingewiesen, dass die Hoffnung auf ein 120 Hz-Panel im neuen Flaggschiffmodell vergebens sein könnte.

After receiving further details and information, we are no longer confident in the presence of 120hz Displays on this years Pro Models. Therefore we retract our initial leak.

— Pine (@PineLeaks) July 10, 2020