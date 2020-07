Spielkonsole von Apple? Neues Gerät mit ARM-Prozessor angeblich in Arbeit

Apple arbeitet angeblich an einer Konsole für Spiele oder andere Freizeitvergnügungen. Diese soll mit Prozessoren auf ARM-Basis bestückt sein, wie Apple sie seit kurzem selbst offiziell für den Mac entwickelt. Wann dieses Gerät erscheint, ob es überhaupt erscheint und was von dem Leak insgesamt zu halten ist, steht allerdings in den Sternen.

Apple ist angeblich dabei, ein neues Gerät zu entwickeln, das ebenfalls mit den neuen Apple Silicon-Prozessoren angetrieben wird, Apples eigener Prozessorentwicklung, die auf ARM-CPUs basieren.

Der Mac wird innerhalb der nächsten 18 Monate komplett auf diese CPUs umgestellt, schon in diesem Jahr sollen mehrere MacBooks mit ARM-CPUs erscheinen, Apfellike.com berichtete.

Nun verbreitete ein Leaker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter die Behauptung, Apple arbeite auch an einem Gerät, das einer Spielekonsole ähneln soll. Diese werde ebenfalls von ARM-Prozessoren angetrieben werden.

Starttermin und alles weitere noch völlig unklar

Der Leak ist denkbar dünn und bar aller weiteren Fakten. Fakt ist: Apple hat in der Vergangenheit durch einen entsprechenden Markenrechtsantrag den iPod Touch als eine Art Spielekonsole positionieren wollen, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Tatsache ist auch, das Apple TV wurde in letzter Zeit häufiger als eine Art Spielkonsole vermarktet. Es unterstützt zwar inzwischen allerhand Controller und einige Spiele-Titel gibt es auch schon, das reicht aber noch längst nicht, um sich mit der Xbox oder der Playstation zu messen. Was auch immer Apple also vor hat, man wird hier noch deutlich mehr bieten müssen.

Es ist unklar, ob an dem Leak etwas dran ist, wann ein solches Produkt auf den Markt kommt und welche Spezifikationen es dann haben könnte.

