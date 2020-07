USB-Geräte am MacBook Pro / Air: macOS-Update behebt Fehler

Apple hat mit dem Update auf macOS Catalina 10.15.6 das Problem mit nicht korrekt arbeitenden USB-Geräten am MacBook Pro und MacBook Air behoben. Diese verloren nach dem Anschließen zuletzt bei vielen Nutzern die Verbindung. Das Problem trat besonders häufig in Verbindung mit der Nutzung an einem USB-Hub auf.

Mit dem letzten Update von macOS Catalina hat Apple ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass ein verbundenes USB-Gerät nicht mehr korrekt gearbeitet hat. Diese Störung betraf nach den Berichten verschiedener Nutzer besonders oft Geräte, die den alten USB 2.0-Standard verwendet haben. Zudem wurde die Störung offenbar dadurch verstärkt, dass Nutzer einen USB-Hub zur Vervielfältigung der verfügbaren Anschlüsse genutzt haben. Wie sich im weiteren gezeigt hat, schienen vor allem günstigere Hubs das Problem zu verursachen, während der Betrieb mit hochwertigeren Geräten eher störungsfrei verlief. Sofern die Störung auftrat, verloren die Geräte unmittelbar nach dem Einschlafen der Rechner oder Anschließen des Geräts die Verbindung. Ein Neustart des MacBook hat das Problem für kurze Zeit gelöst.

Betroffen waren vor allem das MacBook Pro und das MacBook Air von 2020.

Apple behebt Problem mit Update von macOS Catalina 10.15.6

Nachdem Apple in der letzten Woche die Aktualisierung auf macOS Catalina 10.15.6 für alle Nutzer veröffentlicht hatte, scheint das Problem beseitigt worden zu sein. Wie in der Zwischenzeit eingetroffene Berichte von Nutzern zeigen, treten bei USB-Geräten in Verbindung mit der Nutzung mit einem aktuellen MacBook Pro oder MacBook Air nun keine Störungen mehr auf.

