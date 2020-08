Apple Pay mit der girocard: Sparkasse legt angeblich nächste Woche los

Apple Pay kann vielleicht ab nächster Woche mit der girocard genutzt werden. Eine entsprechende Aussage, die auf der Bilanzkonferenz der Sparkasse Regensburg gefallen ist, kann auf diese Weise gedeutet werden. Schon länger steht eine baldige Einführung der Apple Pay-Unterstützung für die girocard im Raum.

Es ist womöglich bald so weit: Die girocard der Sparkassen, auch als Sparkassencard bezeichnet, lässt sich womöglich in den nächsten Wochen auch mit Apple Pay nutzen. Auf der Bilanzkonferenz der Sparkasse Regensburg von letzter Woche fielen entsprechende Aussagen, die in lokalen Zeitungsberichten zitiert wurden.

Danach werden Kunden ab nächster oder übernächster Woche – von heute an – in der Lage sein, mit der girocard der Sparkasse Apple Pay zu nutzen.

Aus dem Umfeld der Sparkassen wird schon länger entsprechendes behauptet: Danach werde noch in diesem Sommer die Unterstützung von Apple Pay mit der girocard starten, Apfellike.com berichtete, allerdings sind noch immer einige Fragen offen.

Echter Girocard-Support oder nur Umweg über virtuelle Kreditkarte?

So ist noch immer nicht klar, auf welche Weise die Sparkassen die Unterstützung der girocard durch Apple Pay implementieren Weden. Schon heute können Kunden ohne eigene Kreditkarte Apple Pay nutzen. Hierfür stellen Banken wie etwa die Commerzbank, die Deutsche Bank oder auch die Volksbanken den Kunden eine virtuelle Kreditkarte zur Verfügung. Nachteil an dieser Lösung ist allerdings, dass Kreditkarten noch nicht überall dort angenommen werden, wo Kunden mit ihrer girocard bezahlen können. Auch hatte es zwischenzeitlich Spekulationen aus Finanzkreisen gegeben, wonach die Sparkassen zur Unterstützung der girocard durch Apple Pay auf die Debit-Mastercard setzen wollen, ein Mastercard-Produkt, das sich am Kassenterminal wie eine Kreditkarte verhält. Somit könnte von einer echten Girocard-Unterstützung nicht die Rede sein.

