Apple Watch: Neues MikroLED-Display soll in einigen Jahren kommen

Apple wird in Zukunft wohl auf eine neue Displaytechnik in der Apple Watch setzen. Diese neuen MikroLEDs werden allerdings erst in einigen Jahren den Weg in die Uhr von Apple finden. Die Smartwatch war schon früher Vorreiter bei der Einführung neuer Technologien in Apples Portfolio.

In der Apple Watch kommen in Zukunft wohl innovative Display zum Einsatz. Apple wird bei künftigen Generationen der Apple Watch wohl auf die MikroLED-Technik setzen. Deren Entwicklung wird aktuell unter anderem von dem Fertiger Epistar. Auf verschiedene Aussagen von Unternehmensvertretern des Zulieferers stützt sich ein Bericht, der zuletzt in der Zeitschrift Digitimes erschienen ist. In dem in Taiwan erscheinenden Fachblatt kommt unter anderem der Vorstandsvorsitzende von Epistar zu Wort. Dieser erklärt, sein Unternehmen habe zuletzt einige entscheidende Herausforderungen bei der Fertigung von MikroLEDs gelöst.

Marktreifes Produkt erst in drei bis vier Jahren

Allerdings ist es noch ein weiterer Weg bis zur Apple Watch mit den neuen Displays. Von jetzt an werde es noch etwa zwei bis drei Jahre dauern, bis man bei Epistar eine zuverlässige Produktionslinie aufbauen kann, so das Unternehmen. In drei bis vier Jahren schließlich werde man dann so weit sein, ein Produkt für den Einsatz im Endkundensegment fertig zu haben. Während man sich bei Epistar aktuell um die Maximierung der Ausbeute im Produktionsbetrieb konzentriert, wird das ebenfalls aus Taiwan stammende Unternehmen AU Optronics womöglich die Grundsubstanz für die neuen Panels liefern.

Apple hat schon früher auf neue Technik zuerst in der Apple Watch gesetzt, in der Uhr kam so etwa zuerst ein OLED-Display zum Einsatz. Auch in die MikroLED-Technik hat Appple bereits investiert. Rund 330 Millionen Dollar flossen zum Zweck der Entwicklung entsprechender Fertigungsstätten bis jetzt dem Vernehmen nach nach Taiwan.

