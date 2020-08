Geht doch: girocard mit Apple Pay für Sparkassenkunden jetzt endlich nutzbar

Apple Pay kann ab sofort auch mit der girocard der Sparkassen genutzt werden. Deutschlands wohl am weitesten verbreitete Debitkarte hat damit mit reichlich Verspätung die Unterstützung für Apples Zahlungsdienst erhalten. Apple Pay unterstützt die girocard in der aktuellsten Version von PassKit bereits als neues Zahlungsnetzwerk.

Heute war es dann endlich so weit: Die Unterstützung der girocard durch Apple Pay bei den Sparkassen ist endlich gestartet. Dass die Sparkassenkunden in Zukunft auch die girocard für Zahlungen mit iPhone oder Apple Watch nutzen können würden, war klar, in den letzten Wochen hatte sich zudem ein unmittelbar bevorstehender Start angedeutet, Apfellike.com berichtete. Den konkreten Termin indes hatten die Sparkassen bis zum Schluss nicht kommuniziert.

Apple Pay ist schon seit geraumer Zeit mit den Kreditkarten der Sparkassen nutzbar. Die Einrichtung der girocard für Apple Pay funktioniert analog hierzu: Sie kann entweder über die offizielle App der Sparkasse durchgeführt werden, oder über die Wallet erfolgen. Kam es anfänglich noch vereinzelt zu Fehlern aufgrund der starken Auslastung der Systeme, sprechen nun die meisten Erfahrungsberichte von einer einwandfreien Zahlungsabwicklung.

Apple Pay unterstützt girocard als neue Zahlungsmethode

Zuvor hatte Apple die girocard der deutschen Kreditwirtschaft bereits als neue Zahlungsmethode im PassKit hinterlegt, das für die Abwicklung von Zahlungen per Apple Pay herangezogen wird.

Ab iOS 14 wird die girocard automatisch unterstützt. Vorerst sind der Nutzung mit der Karte der Sparkassen allerdings noch Grenzen gesetzt. So sind Zahlungen im Ausland oder online mit der girocard über Apple Pay einstweilen noch nicht möglich. Beides wird allerdings im Fall der girocard ohnehin nur selten in Anspruch genommen.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge