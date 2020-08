Patenttroll: Apple in Texas zur Zahlung von 506 Millionen Dollar verurteilt

Ein für Apple teures Urteil fällte nun ein Gericht in Texas. Es setzte eine Strafe in Höhe von 506 Millionen Dollar fest, die der Konzern zu zahlen hat, weil er aus Sicht des Gerichts Patente der Firma PanOptis verletzt hat.

Apple wurde jüngst zu einer Geldstrafe in erheblicher Höhe verurteilt. Wie aus US-Branchenmedienberichten hervorgeht, wurde Apple in Texas durch das Urteil eines dortigen Bundesgerichts zu einer Strafe in Höhe von 506 Millionen Dollar verurteilt.

Apple soll verschiedene Patente von PanOptis verletzt haben, die sich mit der Realisierung von Mobilfunk über LTE beschäftigen. Nach Auffassung von PanOptis hat Apple mit iPhone, iPad und auch der Apple Watch gegen eine ganze Reihe seiner Schutzrechte verstoßen.

PanOptis besitzt keine eigene Produktion und hat keine Dienstleistungen oder sonstigen Produkte am Markt. Viel mehr liegt der Fokus von PanOptis und seiner Tochtergesellschaften Optis Wireless Technology, Optis Cellular Technology, Unwired Planet und Unwired Planet International darauf, Patente aller Art günstig zu erwerben und durch die sich daraus ergebenden Lizenzeinnahmen Umsätze zu generieren. Außerdem gehört es zum Handwerkszeug dieser Patentverwerter, die auch Patenttrolle genannt werden, Firmen auf Zahlung astronomischer Summen t´zu verklagen, was im Fall von Apple auch schon verschiedentlich zu hohen Strafen führte, die das Unternehmen zu zahlen hatte, Apfellike.com berichtete. Im vorliegenden Fall ist so gut wie sicher, dass Apple in Berufung gehen wird. Ein finales Urteil könnte noch Jahre auf sich warten lassen.

