Trump will TikTok-Mutter zum Verkauf von US-Geschäft zwingen und Microsoft will zugreifen

US-Präsident Donald Trump möchte die chinesische Muttergesellschaft von TikTok zum Verkauf ihres Amerikageschäfts bringen. Zur Begründung führte seine Administration potenzielle demokratiegefährdende Aktivitäten auf der Plattform an. Bis Mitte kommenden Monats könnte der Verkauf bereits abgeschlossen sein. Einen potenziellen Käufer gibt es ebenfalls bereits.

Die chinesische Muttergesellschaft der sozialen Videoplattform TikTok soll ihr US-Geschäft abstoßen. US-Präsident Donald Trump hatte bereits Ende letzter Woche angekündigt, ByteDance zu einem Verkauf von TikTok USA zwingen zu wollen. Zur Begründung hieß es, auf der Plattform werden in großem Umfang irreführende Informationen verbreitet, woraus sich Gefahren für die Demokratie in den Vereinigten Staaten ergeben könnten.

Einen möglichen Käufer für das US-Geschäft von ByteDance gibt es auch schon. Dieser möchte eventuell auch TikTok in weiteren westlichen Märkten übernehmen.

Microsoft möchte TikTok in den USA kaufen

Wie es schon rasch hieß, habe Microsoft ein Interesse am Erwerb der Plattform zum Betrieb in den USA. Inzwischen hat Microsoft bestätigt, man wolle TikTok USA, Kanada, Australien und Neuseeland erwerben. Zu diesem Zweck sei man bereits in Gesprächen mit ByteDance eingetreten. Ein Deal könne bis zum 15. September erzielt werden, hieß es. Dieses Datum nannte auch die Trump-Administration als Deadline, bis zu der ein Verkauf in die Wege geleitet sein müsse, andernfalls drohe ein Verbot der Plattform in den USA. Microsoft könnte mit dem Zukauf seine Marktposition bei sozialen Medien in den USA deutlich ausbauen.

