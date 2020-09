Gericht entscheidet: TikTok darf in den USA nicht blockiert werden

Die US-Regierung ist mit ihrem Versuch, die App TikTok in den USA aus dem App Store und dem Google Play Store zu nehmen, erneut vor Gericht gescheitert. Auch aufgrund der Corona-Krise und der damit einhergehenden sozialen Isolation sei es kein kluger Schritt, die Downloads der App zu verbieten, urteilte ein US-Richter.

Apple und Google dürfen die App TikTok nach wie vor in ihren jeweiligen App Stores anbieten, so urteilte am Wochenende laut amerikanischen Medienberichten ein US-Bundesgericht. Damit hob er den angeordneten Bann weiterer Downloads der App auf, der eigentlich heute in Kraft treten sollte.

Mit Blick auf die in wenigen Wochen bevorstehende US-Wahl und auch in Hinsicht auf die negativen Folgen der sozialen Isolation aufgrund der immer noch wütenden Corona-Krise sei der Schritt, die App in den USA zu blockieren, nicht sinnvoll, führte ein US-Bundesrichter aus.

TikTok-Deal muss nun abschließend verhandelt werden

TikTok sollte zuletzt im Rahmen einer Technologiepartnerschaft in den USA unter anderem unter Beteiligung des US-Datenbankanbieters Oracle weitergeführt werden, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Oracle soll dabei die technische Infrastruktur stellen und auch dafür sorgen, dass die TikTok-App keine Hintertüren enthält.

Die US-Regierung fürchtet den Abfluss amerikanischer Nutzerdaten nach China, China wiederum möchte den Export von aus ihrer Sicht relevanten Schlüsseltechnologien in die USA verhindern. Die Beteiligten haben nun noch bis November Zeit, zu einer abschließenden Ausgestaltung der Vereinbarung zu kommen.

