Kommen morgen neue Apple-Produkte?

Morgen sollen angeblich neue Produkte von Apple vorgestellt werden. Möglich wäre, dass eine Apple Watch Series 6 präsentiert wird. Auch ein neues iPad steht für den morgigen Dienstag im Raum. Allerdings gibt es für beide Optionen keine Gewähr.

Apple könnte morgen einige neue Produkte vorstellen. Der bekannte Leaker hat sich in den letzten Tagen verschiedentlich zu diesem Thema geäußert.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er zunächst, Apple werde am morgigen Dienstag eine neue Apple Watch vorstellen. Auch ein neues iPad hatte er in den Raum gestellt. Hier wird einerseits mit einem neuen iPad Air gerechnet, aber auch ein aktualisiertes Einsteiger-iPad wäre eine denkbare Option.

Beide neuen Modelle sollten im Rahmen von Pressemitteilungen auf den Markt gebracht werden. Diese Vermutung hatte Prosser schon vorher geäußert.

Prosser hatte in den letzten Monaten verschiedentlich den Start neuer Produkte zutreffend vorhergesagt, allerdings teils mit sehr kurzem zeitlichen Abstand. Nun hat der Leaker seine Aussagen noch einmal überarbeitet. Apple werde am morgigen Dienstag Pressemitteilungen herausgeben, so Prosser in einem neuen Tweet. Welcher Art die darin getätigten Ankündigungen sein werden, schrieb er aber nicht.

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.

I’ll tweet early that morning to update you if it changes.

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 6, 2020