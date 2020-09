Konfuse Leak-Lage: Wann kommen iPad Air 4, Apple Watch S6 und die neuen iPhones?

Apple bringt diesen Herbst neben dem iPhone 12 wohl auch ein neues iPad Air, eine neue Apple Watch und womöglich auch einen neuen HomePod. Doch wann kommen die neuen Produkte auf den Markt? Hier herrscht aktuell noch Unklarheit und die ist heute sogar noch größer geworden.

Apple wird diesen Herbst eine Reihe neuer Produkte auf den Markt bringen. Allerdings ist aktuell noch umstritten, wann welches neue Gerät vorgestellt und in den Handel gebracht wird. Der heutige Tag brachte hier wieder neue Behauptungen aus der Gerüchteküche und damit auch neue Konfusion. So spricht etwa der Leaker Jon Prosser von Aktivitäten kommende Woche.

I’m being told that *something* is happening on Apple’s website on Tuesday, September 8th. Between 9:00-12:00 EST. — Jon Prosser (@jon_prosser) September 1, 2020

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hatte er erklärt, Apple werde am kommenden Dienstag neue Geräte vorstellen. So soll eine neue Apple Watch und ein neues iPad Air gezeigt werden, allerdings nicht im Rahmen einer Keynote, sondern per Ankündigung durch eine Pressemitteilung. Diese Theorie hatte er zuvor bereits vertreten.

Das iPhone 12 werde dann im Oktober folgen und das iPhone 12 Pro können Kunden sogar erst im November erwarten.

Anderer Leaker glaubt nicht an eine neue Apple Watch im September

Unterdessen tippt ein anderer bekannterer Leaker auf eine grundsätzlich spätere Präsentation neuer Produkte.

there is no Watch this month — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 2, 2020

Ebenfalls auf Twitter schrieb er, eine neue Apple Watch werde es im September wohl nicht geben. Die Apple Watch Series 6 kommt dem Vernehmen nach mit einem Blutsauerstoffsensor. Darüber hinaus war zuletzt auch eine günstigere Apple Watch für preisbewusste Kunden im Gespräch.

