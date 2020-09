macOS Big Sur: Beta 9 ist jetzt verfügbar

Apple hat heute Abend auch macOS Big Sur in einer neuen Beta vorgelegt. Registrierte Entwickler können die neue Version nun in der neunten Beta laden. Diese erscheint ebenfalls zwei Wochen nach der Freigabe der vorangegangenen Beta. macOS Big Sur liegt bis jetzt nicht in einer finalen Version für alle Nutzer vor.

Apple hatte macOS Big Sur Beta 8 vor zwei Wochen an die Entwickler ausgegeben. Um nun die neunte Beta zu laden, muss der Bereich Software-Update in den Systemeinstellungen aufgerufen werden. Apple wird macOS Big Sur wohl innerhalb der nächsten Wochen an alle Nutzer in einer finalen Version verteilen.

Wie läuft das neue macOS auf euren Geräten?

Aktuell liegt macOS Big Sur noch nicht in einer finalen Version für alle Nutzer, sondern nur in einer Beta vor. Apple lässt sich hier mehr Zeit als bei den übrigen Systemen, was gut sein kann, da ein defektes macOS weitaus schwerwiegender Probleme im produktiven Arbeitsalltag verursachen kann, als ein schlecht funktionierendes iPhone. macOS Big Sur bringt unter anderem ein neues Design, basierend auf iOS 14, sowie auch einige neue Funktionen wie eine überarbeitete Nachrichten-App, ebenfalls inspiriert durch iOS, sowie ein Kontrollzentrum.

