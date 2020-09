Bilder einer frühen Version der Apple Watch sind ins Netz gelangt. Diese zeigen Prototypen der Uhr, die später auch in den Verkauf gegangen ist. Sie liegen in einem speziellen Sicherheitsbehälter, den Apple für den Transport vertraulicher Prototypen benutzt hatte.

Apple lässt jedes neue Produkt durch diverse Tester und Entwickler auf Herz und Nieren prüfen. So wurde es auch und ganz besonders mit der Apple Watch gemacht, diese war schließlich eine echte Besonderheit und erschloss eine neue Produktkategorie.

Nun sind einige Bilder aufgetaucht, die frühe Prototypen der Apple Watch zeigen, die Apple 2015 erstmals auf den Markt gebracht hat.

Prototype Apple Watch (Original) with matching Security Case and box. The Security Case was used to conceal the design before release durning transportation; and makes the Watch look similar to an iPod Nano. #appleinternal pic.twitter.com/2q0y8l6oso — Apple Demo (@AppleDemoYT) September 1, 2020

Here are some more photos of my Prototype Apple Watch that mimics an iPod Nano! #appleinternal pic.twitter.com/wi7FSrQP1C — Apple Demo (@AppleDemoYT) September 3, 2020

Diese liegen in einem speziellen Sicherheitsbehälter, der von Apple stets dann verwendet wurde, wenn noch geheime Prototypen transportiert werden sollte. In diesem Fall lässt der Behälter an einen iPod Nano denken.

Apple hält Produktneuheiten streng geheim

Mit neuen und geheimen Prototypen von Apple zu arbeiten, ist kein großes Vergnügen. Den Nutzern dieser Geräte ist eine alltägliche Verwendung der Produkte zumeist verboten. Diese dürfen häufig nicht einmal außerhalb der eigenen Wohn- oder Geschäftsräume genutzt werden.

Apple hatte mit dieser Problematik vor Jahren leidvolle Erfahrungen gemacht. Damals waren verschiedentlich Prototypen des iPhone 4 in Bars und Kneipen verloren gegangen.

Prototyp der Apple Watch: Bilder im Netz aufgetaucht 4.38 (87.69%) 13 Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge