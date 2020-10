AirTags verschoben? Präsentation angeblich erst im März geplant

Wann kommen eigentlich die AirTags? Wenn man einem bekannteren Leaker glauben kann, nicht mehr diesen Herbst. Das wäre eine Enttäuschung, hatten doch viele Beobachter bereits ziemlich sicher in den nächsten Wochen mit den Ortungsanhängern von Apple gerechnet. Diese sollen dabei helfen, verlorene Gegenstände wiederzufinden.

Apples AirTags werden sich womöglich erheblich verspäten. Die Bluetooth-basierten Ortungsanhänger erscheinen überhaupt nicht mehr dieses Jahr, das behauptet zumindest ein bekannter Leaker.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erklärte Jon Prosser, er habe von seinen Quellen erfahren, Apple habe sich entschlossen, die AirTags erst im kommenden Jahr vorzustellen. Im März 2021 soll es dann so weit sein. Wieso Apple die AirTags so deutlich später als erwartet vorstellt, ist nicht bekannt.

So, about AirTags.

This one hurts my heart…

I’m being told that Apple has pushed back the announcement and launch of AirTags to March of 2021. 😳 https://t.co/xtUvCAFmoE pic.twitter.com/DIUlcp01Xy

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020