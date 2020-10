iPad Air 4: Erste Apple Stores erhalten Geräte

Das neue iPad Air trifft in den ersten Apple Stores rund um die Welt ein. Der Verkauf dürfte damit in der nächsten Woche anlaufen. Apple hatte das neue iPad Air 4 für Oktober angekündigt. Zuletzt waren bereits Flyer an die Ladengeschäfte ausgeteilt worden.

Apple hat damit begonnen, die ersten Apple Retail Stores rund um die Welt mit dem neuen iPad Air 4 zu beliefern. Der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg erklärte auf Twitter, erste Apple Retail Stores haben zuletzt Lieferungen des neuen Tablets erhalten.

Apple hatte den Verkaufsstart des iPad Air 4 für diesen Oktober angekündigt, das aktualisierte Einsteiger-iPad war bereits nach der letzten Keynote im September verfügbar.

Shipments of new devices have started landing at Apple stores for opening at a later date — likely the iPad Airs going on sale this month. Too early for the iPhones.

— Mark Gurman (@markgurman) October 9, 2020