Ab nächster Woche: Microsoft Office läuft auf diesen iPhones und iPads nicht mehr

Microsoft Office wird bald auf einigen älteren iPads und iPhones nicht mehr funktionieren. Word, Excel, PowerPoint sowie OneOneApple-converted-space“> erfordern ab dem kommenden Update wenigstens iOS 13, um zu funktionieren, das hat Microsoft unlängst mitgeteilt. Einen Grund für diese Änderung nannte man nicht.

Our next release of Word, Excel, PowerPoint, OneNote, and the Office app for iOS and iPadOS will require iOS and iPadOS 13 or 14 (moving from iOS/iPadOS 12+ to 13+.) Targeting next week for the next monthly update.

— Derek Snook (@derek_snook) October 5, 2020