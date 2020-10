Apple Stores erhalten Prospekte: iPad Air 4 kurz vor Launch

Apples iPad Air 4 dürfte in den nächsten Tagen starten: Der Launch war sowieso für Oktober geplant, nun wurde zudem bekannt, dass die Marketing-Unterlagen bereits in den ersten Apple Retail Stores eintreffen. Das neue iPad Air 4 kommt mit USB-C-Anschluss und einem überarbeiteten Design, das vom iPad Pro inspiriert ist.

Apple wird wohl in den nächsten Tagen sein neues iPad Air 4 in die Läden bringen. Das neue Modell Soll laut Apple ohnehin in diesem Monat in den Verkauf gehen, das hatte man auf der letzten Keynote angekündigt, ein konkreter Termin wurde allerdings noch nicht kommuniziert.

Nun wurde bekannt, dass Apple bereits damit begonnen hat, die Apple Retail Stores auf den Launch vorzubereiten.

Apple marketing materials for the new iPad Air are starting to land at retail stores, suggesting a launch sooner rather than later. Apple said October, which is tomorrow — so not a surprise.

— Mark Gurman (@markgurman) September 30, 2020