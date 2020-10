Zur Spielkonsole aufgerüstet: Kommen ein Apple TV mit A14-Chip und neuer Apple-Controller?

Das Apple TV soll bald eine deutlich aufgerüstete Nachfolgeversion erhalten: Diese könnte sogar mit dem aktuell stärksten Prozessor ausgestattet werden, dem A14 aus dem neuen iPad Air. Der ist aber nach Meinung einiger Leaker auch nötig, um einige der neuen Spiele zu spielen, die derzeit für das Apple TV entwickelt werden sollen.

Apple arbeite aktuell an neuen Modellen des Apple TV, das behaupteten zuletzt mehrere der bekannteren Leaker. Diese Modelle sollen ein deutlich aufgemotztes Innenleben erhalten.

Apple werde neue Modelle mit dem A12 Bionic vorstellen, heißt es etwa auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Der A12 Bionic kam erstmals im iPhone Xs / iPhone Xs Max und iPhone XR zum Einsatz und er steckt außerdem auch im vorletzten iPad Air von letztem Jahr und dem aktuellen iPad Mini. Schon vor Monaten tauchten Hinweise auf ein Apple TV mit einem A12-CPU auf, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten.

Apple Arcade is getting BIG money poured into it. There are currently titles in the works that are aiming to rival the likes of Breath of the Wild, which is why new A12X/Z AppleTV, "A14X-like" AppleTV, and Controller are in the works.

Some games will require A13 and up to run 💁🏼‍♀️

— Fudge (@choco_bit) October 3, 2020