Neues Apple TV mit A12X-CPU angeblich kurz vor Start

Das Apple TV 4K erhält womöglich schon bald ein Update: Die Neuauflage der TV-Box könnte mit einem A12X-Prozessor ausgestattet werden. Sie würde sich damit auch für deutlich anspruchsvollere Spiele eignen und ließe sich so auch eher als Spielekonsole positionieren.

Das Apple TV erhält bald ein Update, diese Gerüchte waren bereits vor Monaten aufgekommen, Apfellike.com berichtete. Teil dieser Spekulationen war auch, dass Apple für das Update einen deutlich stärkeren Prozessor verwenden werde. Aktuell wird das Apple TV vom A10X angetrieben, einer CPU, deren Basisversion erstmals im iPhone 7 zum Einsatz gekommen war.

Nun hat der Leaker Jon Prosser einige weitere Details gestreut. Zuvor hatte er bereits zutreffend den Launch des iPhone SE sowie des neuen MacBook Pro 13 Zoll vorausgesagt, weshalb seine generelle Trefferquote im Begriff ist, zu steigen.

Prosser erklärte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, Apple werde das neue Apple TV mit einem A12X-Prozessor ausstatten. Diese CPU kommt aktuell im iPad Pro zum Einsatz. Die TV-Box würde sich damit auch für die Nutzung bei anspruchsvolleren Spielen qualifizieren, die Apple etwa über sein Spiele-Abo Apple Arcade vertreiben könnte. Schon länger wird vermutet, Apple habe die Absicht, das Apple TV in Zukunft auf als Spielkonsole zu vermarkten.

New Apple TV 4K with A12X – 64GB/128GB ready to ship. 👀

Codename: Neptune T1125

Another one of those things that could drop any time. Apple got no chill right now 😬😂

I’ll let you know if/when I hear a date. Who knows, maybe Apple can keep it a secret from me 🤗

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 7, 2020