Das iPhone 12 könnte so erfolgreich sein, wie kein iPhone seit dem iPhone 6 von 2014

Das iPhone 12 wird sich rekordverdächtig gut verkaufen, glauben einige Beobachter des Marktes: Die Nachfrage könnte vergleichbare Ausmaße annehmen wie nach der Vorstellung des iPhone 6. Dieses Modell gilt als das erfolgreichste iPhone aller Zeiten.

Apples iPhone 12 wird sich nach Einschätzung einiger Beobachter extrem gut verkaufen: Foxconn, auch 2020 Apples wichtigster Zulieferer und Hersteller für das iPhone, habe den Bonus für die Arbeit am Band, wie auch die Anwerbung neuer Beschäftigter, erneut erhöht, das berichteten zuletzt asiatische Wirtschaftsmedien unter Berufung auf Informationen aus der Lieferkette. Auch Pegatron habe entsprechende Erhöhungen der Bonuszahlungen an die Beschäftigten verfügt, wie es weiter heißt. Ziel ist, die hohe Nachfrage Apples fristgerecht bedienen zu können.

Das iPhone 12 wird womöglich so erfolgreich wie vor Jahren das iPhone 6

Daraus ergebe sich die Möglichkeit, dass sich das iPhone 12 so gut verkaufen wird, wie vor Jahren das iPhone 6 und seither kein iPhone mehr. Das iPhone 6 und iPhone 6 Plus war 2014 von Apple vorgestellt worden und bei den Kunden extrem beliebt. Dafür sorgte vor allem die Größe des 5,5 Zoll messenden iPhone 6 plus. Besonders im chinesischen Markt war das große iPhone sehr gefragt.

Seitdem gingen die Unterschiede zwischen den neuen iPhone-Modellen immer weiter, was sich auch im aktuellen Lineup wieder zeigt. Dessen Top-Modelle unterscheiden sich in Details auch voneinander, auch gibt es heute iPhones in so vielen Größen, wie noch nie. Wie erfolgreich das iPhone 12 wird, wird sich allerdings erst in einigen Monaten abschätzen lassen.

