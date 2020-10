Noch mit EarPods: So liefert Apple in Frankreich das iPhone aus

Die EarPods sind zuletzt ebenso aus dem Lieferumfang des iPhones verschwunden, wie das Ladegerät – außer in Frankreich: Dort muss Apple zumindest die EarPods weiter mitliefern. Doch man hat sich für unser Nachbarland einen Sonderweg überlegt, der deutlich macht, so möchte Apple das eigentlich nicht haben.

Apples Entschluss, in Zukunft dem iPhone kein Ladegerät und keine Kopfhörer mehr beizulegen, sorgt auch nach Wochen noch immer für vielfaches Augenreiben und Kopfschütteln. Vor allem abseits der Apple-Fanbase trifft die Entscheidung auf Unverständnis. Unterdessen gibt es aktuell noch immer ein Land, in dem das iPhone mit Kopfhörern zum Kunden kommt. In Frankreich ist dies gesetzlich vorgeschrieben, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Apple hält sich auch an das Gesetz – mit einer besonderen Verpackung.

Der Karton in einem Karton

Wie sich nun im Video zeigt, kommt das iPhone in Frankreich nach wie vor mit den EarPods. Allerdings liegen diese nicht wie früher in der Box des iPhones bei, sondern Apple geht einen anderen Weg: Das iPhone kommt in einer größeren Box, darin befinden sich einerseits die EarPods, andererseits aber auch eine kleinere Box. Darin befindet sich dann das iPhone – ein kühner Entschluss im Sinne der Nachhaltigkeit.

