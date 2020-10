Endlich auch bei Spotify: Suche per Songtext jetzt unter iOS und Android möglich

Spotify kann jetzt etwas, das für Apple Music-Nutzer schon ein alter Hut ist. Nutzer des skandinavischen Dienstes dürften sich aber freuen. Endlich kann auch Spotify Songs anhand von Songtexten finden. Die Funktion startet ab sofort unter iOS und Android. Allerdings klönnte sie bei einigen Nutzern aktuell noch nicht verfügbar.

Spotify hat endlich ein Feature nachgeliefert, auf das Kunden schon seit Jahren gewartet haben. Der Dienst unterstützt jetzt auch die Suche nach einem Song anhand seines Songtexten. So können nun etwa Phrasen aus dem Lyrik eines Songs in das Suchfeld eingegeben werden und ihr solltet anschließend das richtige Ergebnis in der Suche erhalten.

