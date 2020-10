Großes Update: Das ist neu in Clips 3.0

Apple hat vorhin ein großes Update für seine Videobearbeitungssoftware Clips veröffentlicht. Version 3.0 versteht sich jetzt auch auf die Aufnahme von Clips in HDR am iPhone 12. Außerdem wurde vertikales und horizontales Aufnehmen von Videos ermöglicht, neue Effekte hinzugefügt und die Oberfläche umgestaltet.

Weiterhin hat Apple die Oberfläche umgestaltet, sodas die diversen Filter einfacher zugänglich sein sollen. Es wurden darüber hinaus diverse neue Sticker und Soundtracks hinzugefügt.

Das ist neu in Clips 3.0

Nachfolgend die Neuerungen, die Apple zum Update auf Clips 3.0 notiert hat:

• Aufnehmen und Erstellen von Videos in neuen Größenbereichen, einschließlich 9:16 vertikal, 16:9 horizontal, 3:4 vertikal und 4:3 horizontal

• Erstellen von Videos auf dem iPad bei vertikaler oder horizontaler Nutzung oder bei Verwendung von Keyboard-Cases

• Aufnahme von Selfie-Szenen bei beliebiger Ausrichtung des Geräts, damit noch mehr von deiner animierten Umgebung zu sehen ist

• Verwendung aktualisierter Plakate, die sich automatisch an alle vertikalen und horizontalen Videogrößen anpassen

• Neues Vollbilddesign ermöglicht bessere Übersicht während der Aufnahme

• Überarbeitete Effekt- und Medienübersichten erlauben bequemeres Auswählen und Hinzufügen von Inhalten zu deinen Videos

• Verwendung des Apple Pencil zum Schreiben in Textfeldern für Etiketten und Plakate

• Hinzufügen von 14 neuen, bunten Text- und Formen-Stickern zu deinen Social-Media-Videos

• Auswählen aus 25 neuen Soundtracks, die sich automatisch an die Länge deines Videos anpassen

• Teilen deines Videos mit den neuen Optionen zum Teilen in allen kompatiblen vertikalen und horizontalen Größen, einschließlich einer Vorschau, um das Video vor dem Senden anzusehen

• Aufnehmen von HDR-Videos (Videos mit hohem Dynamikumfang) mit der rückseitigen Kamera des iPhone 12 und iPhone 12 Pro

• Anzeigen, Bearbeiten und Teilen von HDR-Videos in deiner Fotomediathek

Clips ist kostenlos im App Store erhältlich.

