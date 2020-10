iPhone 12: Vier Icons neuer Modelle auf iCloud-Website gesichtet

Tatsächlich kommen wohl vier neue iPhone 12-Modelle auf den Markt: Eine Bestätigung für diese in der letzten Zeit schon als relativ sicher geltende Theorie zeigt sich inzwischen auch direkt bei Apple: Vier neue Icons von iPhones zeigen sich inzwischen auf der iCloud-Website.

Apples iPhone 12 wird in vier Varianten auf den Markt kommen: Was in den letzten Wochen immer mehr zur Gewissheit geworden ist, wurde nun auch noch einmal unterstrichen und zwar direkt bei Apple: Dort hat man auf der iCloud-Website vier neue Icons von iPhones hochgeladen, wie gestern Abend zuerst auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bemerkt wurde.

Have you ever noticed those images in the iCloud or the Apple ID website? Apple has uploaded 4 images for the iPhone13,1 13,2 13,3 and 13,4. No released iPhone uses those identifiers (the SE 2 is 12,8)👀 Just saying that those images are identical to the one used for the 11 Pro pic.twitter.com/7uRuuKu8aN

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) October 11, 2020