Verflacht: Wird die Notch erst im iPhone 13 kleiner?

Die Notch im iPhone ist seit Jahren ein Garant für kontroverse Debatten: Eingeführt mit dem iPhone X, wurde sie rasch zum Aufreger, avancierte aber in weiterer Folge fast ebenso eindeutig zur Stilikone. InzwischenApple-converted-space“> haben sich eigentlich alle Kunden mit ihr arrangiert, darüber diskutiert, wann sie wegfallen oder zumindest kleiner werden könnte, wird dennoch gerne. Dies geschieht mög.icherweise erst im nächsten Jahr.

Apple wird die Notch möglicherweise im iPhone 13 etwas kleiner machen: Ja, tatsächlich ist das iPhone 13 gemeint. Zumindest geht einer der etwas bekannteren Leaker davon aus, dass Apple in dieser Version des iPhones eine modifizierte Notch unterbringen werde.

iPhone13 still continues the notch design, but notch is shorter. — Ice universe (@UniverseIce) October 7, 2020

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte er eine Zeichnung, die zwar keine kürzere, dafür aber eine flachere Notch zeigt. Was damit gewonnen wäre, ist allerdings die Frage: Die Notch wäre noch immer genau so breit und damit prominent am oberen Rand des Displays vorhanden. Zudem scheint sich hierdurch eine weitere Annahme noch zu erhärten.

iPhone 12 dürfte mit unverändert großer Notch kommen, oder?

Das iPhone 12 wird wohl mit einer Notch auf den Markt kommen, die der aktuellen Version entspricht. Zuletzt häuften sich Hinweise darauf, dass Apple hier beim kommenden Top-Modell keine Änderungen vornehmen möchte, Apfellike.com berichtete, bis auf eine Ausnahme: Das iPhone 12 Mini mit seinem 5,4 Zoll großen beziehungsweise kleinen Display könnte eine minimal kleinere Notch erhalten, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

In einigen Jahren könnte dieses interessante Designmerkmal dagegen vollständig verschwinden, auch hieran soll Apple bereits länger arbeiten, wie wir in früheren Meldungen wiederholt berichtet hatten.

