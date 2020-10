iPhone 12 vor Start: Gute und schlechte Nachrichten zum Akku, Face ID schneller?

Das iPhone 12 wird womöglich mit einem beschleunigten Face ID-Feature kommen. Allerdings basiert dies wohl eher auf einer Softwareoptimierung, denn einer neuen TrueDepth-Kamera. Dafür soll der optische und auch der digitale Zoom aller Modelle deutlich verbessert werden, heißt es in letzten Leaks.

Apples iPhone 12 wird eventuell ein nochmals verbessertes Face ID mit sich bringen. Basierend auf letzten Leaks wird dies allerdings durch optimierte Algorithmen erreicht, die TrueDepth-Kamera auf der Front soll dagegen weitgehend unverändert bleiben.

Unterdessen sprechen die Leaks erneut über die Kamera-Features der neuen Modelle: Alle Modelle im Lineup sollen – ebenfalls erreicht durch Optimierungen bei der Software – einen deutlich verbesserten digitalen Zoom besitzen. Was der wert ist, muss sich erst noch zeigen, allerdings soll das iPhone 12 Pro ebenfalls einen verbesserten optischen Zoom erhalten. Hier sprachen letzte Gerüchte von einem vierfachen beziehungsweise beim iPhone 12 Pro Max sogar fünffachen optischen Zoom, wie wir in einer früheren Meldung gemeinsam mit den vermuteten Preisen, Speichergrößen und Farben bereits zusammengefasst hatten.

Dagegen gibt es angeblich schlechte Nachrichten hinsichtlich der Akkulaufzeit des günstigeren iPhone 12: Die soll sogar schlechter ausfallen als die der Vorgängerversion – ein Grund könnte 5G sein. Unterdessen werde der Akku beim iPhone 12 Pro und der größten Version sogar noch länger durchhalten, als es aktuell der Fall ist.

Wie es sich tatsächlich verhält, werden Käufer in den nächsten Wochen herausfinden müssen.

Finalized and Revised iPhone 12 and iPhone 12 Pro info, just in time before the event. The most important things were already revealed by Kang 康总, but we've got previous report that we've received updates for in the past 3 weeks:

— Pine (@PineLeaks) October 11, 2020