Jetzt verfügbar: Apple One ab 14,95 Euro kann gebucht werden

Apple One ist heute offiziell auch in Deutschland gestartet: Kunden können jetzt ein Bundle bestehend aus Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher buchen. Hierbei spart ihr wenigstens sechs Euro. Die Premium-Version von Apple One ist in Deutschland noch nicht verfügbar.

Apple One ist heute offiziell gestartet. Das neue Kombiangebot wurde in über 100 Ländern und Regionen ausgerollt, darunter auch Deutschland. Um Apple One buchen zu können, müsst ihr am iPhone in den Einstellungen eure Apple-ID aufrufen.

Wählt dann den Punkt Abonnements, dort sollte euch nun prominent die Buchung von Apple One vorgeschlagen werden. Wenn ihr dies noch nicht angezeigt bekommt, wartet ein wenig, der Dienst wird schrittweise für alle Nutzer ausgerollt.

Drei Dienste im Paket

Apple One beinhaltet in der Basisversion die Nutzung von Apple Music, Apple TV+ und Apple Arcade, dem Spiele-Dienst, der den Zugriff auf über 100 Spiele ohne Werbung und In-App-Käufe beinhaltet. Zudem erhalten Kunden mit Apple One die Basisversion des kostenpflichtigen iCloud-Speicherplans, die 50 GB Speicher beinhaltet. Hierfür zahlt ihr 14,95 Euro und spart somit sechs Euro.

Das ganze gibt es auch in der Familienversion, hier sind die genannten Dienste für alle Personen in der Familie nutzbar, zudem sind 200 GB Speicher in der iCloud verfügbar.

Nicht buchbar ist in Deutschland Apple One Premium, darin wären auch noch Apple News+ und Apple Fitness+ enthalten. Beide Dienste sind allerdings nicht in Deutschland verfügbar und bei Apple News+ fragt man sich auch, ob sich hieran jemals twas ändert.

Werdet ihr Apple One buchen?

