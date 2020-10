Update für den HomePod: Intercom-Feature und Unterstützung für den Mini kommen

Apple hat heute Abend auch ein Update für den HomePod veröffentlicht. Dieser erhält jetzt die Softwareversion 14.1. Sie wird im Laufe der nächsten Tage automatisch auf jedem HomePod installiert. Das Update bringt das neue Intercom-Feature und die Unterstützung für den ebenfalls neuen HomePod Mini, der allerdings erst im November kommt.

HomePod-Software 14.1 bringt Neuerungen und Verbesserungen bei Siri

Es ist nun so etwa möglich, auch einen Song für den Wecker des HomePod zu definieren, wenn auch nur aus Apple Music. Per Siri können Alarme und Timer auch auf anderen HomePods beendet werden.

Weiter wurde ein Problem beseitigt, das die asynchrone Wiedergabe eines Stereo-Paars verursachen konnte. Zudem wurde die Leistung von Siri bei der Steuerung mehrerer HomePods optimiert. Das Update kommt in den nächsten Tagen automatisch auf allen euren HomePods an, kann aber im Bedarfsfall auch manuell in der Home-App geladen werden.

