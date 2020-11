Fast gleich: Neue und alte MacBooks sehen auch innen sehr ähnlich aus

Die neuen MacBooks ähneln den alten Modellen mit Intel-Prozessor sehr: Tatsächlich hat Apple kaum mehr getan, als den Prozessor auszutauschen, das zeigt ein Blick ins Innenleben der neuen Computer. Nennenswerte Änderungen gibt es hier allenfalls beim neuen MacBook Air.

Apples neue MacBooks unterscheiden sich vor allem durch den M1-Prozessor von ihren Vorgängern mit Intel-CPU, das zeigt nun auch ein Blick ins Innenleben der Geräte, der unter anderem von den Reparaturspezialisten von iFixit in die Geräte geworfen wurde.

Dieser zeigt: Es hat sich im Grunde nichts verändert. Besonders deutlich wird das beim Blick in das neue MacBook Pro. Es unterscheidet sich in so gut wie nichts von seiner Intel-Entsprechung. Einziger Unterschied ist der Prozessor: Hier integriert der M1-SoC CPU, GPU und den Arbeitsspeicher, der so näher an den Prozessor heranrückt. Darüber hinaus hat Apple offenbar ein neues Bluetooth- und Wifi-Modul verbaut, das aus eigener Entwicklung zu stammen scheint, ob dieser neue Chip auch für die Aussetzer bei der Bluetooth-Verbindung verantwortlich ist, über die wir gerade eben berichtet hatten, kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.

Das MacBook Air verliert den Lüfter

Etwas deutlicher fallen die Unterschiede beim neuen MacBook Air mit M1-Chip aus. Hier hat Apple den Lüfter gestrichen und durch ein passives Kühlelement aus Aluminium ersetzt, so wird das neue MacBook Air lautlos.

Abseits davon lässt sich anmerken, dass die Geräte durch den hoch integrierten M1-Chip noch ein bisschen schwerer zu reparieren sind, hier war allerdings auch vorher schon so gut wie alles verloren.

