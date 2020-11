Keine Updates und Preisänderungen: App Store Connect geht am 23. Dezember in Weihnachtsferien

Apple hat die jährlichen Weihnachtsferien für sein Entwicklerportal App Store angekündigt. Die Dienste zur Einreichung und Bearbeitung der eigenen App Store-Anwendungen werden auch dieses Jahr über Weihnachten und die Feiertage für einige Tage abgeschaltet. Während dieser Zeit können Entwickler etwa ihre Preise für Apps und Abos nicht ändern.

Apple hat die diesjährigen Ferien für App Store Connect angekündigt. Das Portal für Entwickler, die im App Store aktiv sind, wird 2020 vom 23. bis zum 27. Dezember abgeschaltet sein.

Apple schaltet App Store Connect in jedem Jahr für einige Tage um Weihnachten herum ab. Diese Auszeit soll den Entwicklern und den Mitarbeitern bei Apple gleichermaßen ein wenig Zeit zum Durchschnaufen geben.

Während Abschaltung von App Store Connect können keine neuen Apps eingereicht werden

In den Tagen, in denen App Store Connect nicht aktiv ist, können Entwickler keine Änderungen an den Preisen für ihre Apps oder Abos vornehmen.

Auch können keine Updates von Apps geprüft und an die Kunden verteilt werden.

Apple schreibt hierzu:

The busiest season on the App Store is almost here. Make sure your apps are up to date and ready for the holidays, as new apps and app updates will not be accepted December 23 through 27 (Pacific Time). Please ensure time for your releases to be scheduled, submitted, and approved in advance. Other App Store Connect and developer account features will remain available.

Neue Apps können ebenfalls nicht während der Auszeit zur Prüfung eingereicht werden.

Geplante Neuerscheinungen oder Updates sollten Entwickler also entsprechend planen.

