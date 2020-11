Kommt doch kein iPhone SE Plus Anfang des Jahres?

Womöglich wird es nächstes Jahr doch kein iPhone SE Plus von Apple geben. Die neue Version mit einem vielleicht etwas größeren Display war vor einigen Monaten als möglicher Neustart Anfang des kommenden Jahres in der Gerüchteküche gehandelt worden, der selbe Branchenbeobachter aber, der diese Gerüchte damals aufbrachte, hat sie nun wieder abgeschwächt.

Apple bringt vielleicht doch kein iPhone SE Plus im kommenden Jahr. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo sprach in einer aktuellen Notiz für TF International Securities eher beiläufig von der wahrscheinlichen Absage an ein iPhone SE Plus für 2021. In der Einschätzung befasste sich Ming-Chi Kuo mit den Geschäftsaussichten für Genius Electronic Optical, das ist ein asiatischer Zulieferer, der auch in Apples Lieferkette seit geraumer Zeit aktiv ist.

Für das Unternehmen werde es in nächster Zeit schlechter laufen, prognostizierte der Analyst: Umsatz und Gewinn werden sowohl Ende diesen, als auch Anfang des kommenden Jahres in Mitleidenschaft gezogen werden.

Apple wird keine Komponenten für neues iPhone SE ordern

Der Grund: Apple werde vermutlich keine Komponenten für ein iPhone SE Plus bei Genius Electronic Optical ordern, das zuvor für die erste Jahreshälfte erwartet worden war. Apple werde aber wohl kein neues iPhone SE in der ersten Jahreshälfte vorstellen. Ob in der zweiten Jahreshälfte eine Neuauflage des kleinen iPhones erscheinen wird, steht dahin.

Im Raum stand ein etwas größeres iPhone SE, das eine Art wiederbelebtes iPhone 8 Plus werden könnte. Die Gerüchte über ein iPhone SE Plus waren vor einigen Monaten aufgetaucht, Apfellike.com berichtete. Gestützt wurden sie auch durch Displayschutzfolien für ein angebliches iPhone SE Plus, die in den Warenwirtschaftssystemen einiger Handelsketten aufgetaucht waren.

