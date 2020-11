Im iPhone 13: 120 Hz könnten ebenso kommen, wie Always-On-Display

Das iPhone 13 wird wohl endlich das lang ersehnte 120 Hz-Display erhalten. Auch ein Always-On-Display wäre im kommenden Jahr möglich. Realisieren lassen sich beide Anwendungen durch eine neue Displaytechnik, die Apple im kommenden Jahr einsetzen soll.

Apple hat das iPhone 12 ohne ein ProMotion-Display ausgeliefert, also den aus dem iPad Pro bekannten Bildschirmen mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Das hat viele Kunden nicht wenig verärgert, zumal diese Technik inzwischen in verschiedenen Stadien der Perfektion bei anderen Herstellern zum Einsatz kommt.

Aber im kommenden Jahr dürfte es dann endlich so weit sein. Wie zuletzt aus südkoreanischen Medienberichten hervorging, werde Apple für das iPhone 13 auf sogenannte LTPO-Panels setzen. Diese Bildschirme kommen bereits in der Apple Watch zum Einsatz, wo Apple in der Vergangenheit schon häufiger neue Technologien buchstäblich in kleinem Rahmen ausprobiert hat.

Auch ein Always-On-Display wäre im iPhone 13 möglich

Die LTPO-Panels haben einige deutlich Vorzüge im Vergleich zu klassischen OLEDs. Ihr größter Pluspunkt ist aber ihre Energieeffizienz. Mit der Flexibilität, jedes Pixel separat an- und abschalten zu können, lassen sich fantastische Akkulaufzeiten oder neue Features realisieren. So wäre ein 120 Hz-Display etwa problemlos realisierbar, wie auch der Display-Analyst Ross Young zuletzt ausführte. Auch ein Always-On-Display wäre so möglich, ohne den Akku in kürzester Zeit leer zu saugen.

Dem Vernehmen nach werde LG Display größere Kontingente an LTPO-Panels ab dem kommenden Jahr an Apple liefern. LG liefert bereits seit einiger Zeit OLEDs für die Nutzung im iPhone, nachdem das Unternehmen seine Qualitätsprobleme in der Fertigung letztlich in den Griff bekommen hatte.

Ähnliche Beiträge