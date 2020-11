TestFlight am Mac: Start könnte kurz bevorstehen

TestFlight soll bald auch auf dem Mac starten, das behaupten zumindest Kreise in den sozialen Medien. Die Beta für Entwickler ist bereits seit Jahren unter iOS verfügbar und dort zu einer beliebten Methode geworden, neue Funktionen für Apps zu testen.

Apple wird möglicherweise bald sein Tool TestFlight auch für macOS ausrollen. Das Beta-Instrument ist für iOS bereits seit einigen Jahren verfügbar. Nun deuten einige Hinweise auf einen baldigen Start der Plattform auf dem Mac hin.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wurde zuletzt aus vergleichsweise recht gut informierten Kreisen behauptet, am 10. November werde TestFlight auf dem Mac an den Start gehen. für diesen Tag, den kommenden Dienstag, hat Apple zur Keynote eingeladen – virtuell versteht sich. Erwartet werden neue ARM-basierte MacBooks, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

macOS und iOS rücken näher zusammen

Apple erlaubt für Tests im Rahmen von TestFlight bis zu 10.000 Teilnehmer, weshalb die Betas populärer Apps häufig schon recht bald voll sind. Die Beta-Versionen einer App werden hierbei über die TestFlight-App für iOS geladen. auf diesem Weg werden auch die Updates im Rahmen einer laufenden Beta ausgerollt.

Für den bevorstehenden Start von TestFlight am Mac spricht auch, dass Apple im Sommer bereits das Icon so angepasst hat, dass es den gestalterischen Vorgaben von macOS Big Sur entspricht.

Ein möglicher Start von TestFlight würde auch bedeuten, dass iOS und macOS von ihren Voraussetzungen her weiter zusammenrücken.

