Was kommt da zu Weihnachten? Leaker spricht über Winterüberraschung von Apple

Apple hat angeblich ein mysteriöses Weihnachtsgeschenk in Planung. chtszeit Ein bekannterer Leaker sprach zuletzt von einem Produkt, das sich besonders gut für winterliche Zeiten eignen soll. Worum es sich dabei handelt und wann es genau auf den Markt kommen soll, bleibt unklar.

Apple bringt angeblich in den nächsten Wochen eine Art Weihnachtsüberraschung auf den Markt. einer der bekannteren Leaker sprach unlängst auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von etwas, das sich vor allem für die winterliche Jahreszeit gut mache und das von Apple für die Weihnachtszeit vorgesehen sei.

You’ll get a Christmas surprise from Apple(PS:Winter exclusive、good for winter) — 有没有搞措 (@L0vetodream) November 14, 2020

Bei dem Leaker handelt es sich um eine Quelle, die in den letzten Monaten immer wieder durch zutreffende Prognosen auf sich aufmerksam machte. So kamen von dort etwa die korrekten Leaks der neuen iPad Air-Farben, der Preise der neuen Apple Watch und korrekte Details zum Start der ersten Macs mit Apple Silicon. Worum es sich allerdings bei dem mysteriösen Weihnachtsprodukt handeln könnte, darauf ging der Leaker nicht weiter ein, allzu große Hoffnungen sollte man sich allerdings nicht machen.

Apple dürfte weder AirPods Studio, noch AirTags zu Weihnachten bringen

So ist nicht davon auszugehen, dass Apple zu Weihnachten die AirPods Studio oder die AirTags auf den Markt bringen wird. Beide Produkte stehen noch immer aus und wurden auch auf der jüngsten Keynote nicht gezeigt, entsprechende Leaks in letzter Minute hatten sich nicht bestätigt. Im Fall der AirPods Studio gibt es zudem noch immer begründete Annahmen, wonach sich die Einführung aufgrund von Produktionsproblemen in das nächste Jahr verschieben wird.

Beide Produkte werden indes bereits von iOS 14.3 unterstützt, was aber nichts über den Termin eines möglichen Marktstarts aussagt.

3.6 / 5 ( 11 votes )

Ähnliche Beiträge