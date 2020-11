Xbox Series X und Playstation 5: iOS soll Support für neue Controller erhalten

Auf dem iPhone lassen sich bald wohl auch die Controller der neuen Xbox Series X und der Playstation 5 von Sony nutzen. Entsprechende Hinweise fanden sich zuletzt einerseits in internen Dokumentationen von Apple und andererseits auch im Code von iOS 14. Wann die Unterstützung der diversen Spielezubehörartikel startet, ist noch nicht bekannt.

Apple wird an seinen Geräten in Zukunft noch weitere Controller für Xbox und Playstation unterstützen. Aus einer Supportdokumentationsseite von Apple geht etwa hervor, dass Apple die Absicht hat, die Controller der neuen Xbox Series X unter iOS zu unterstützen. Die Xbox war zuletzt in den beiden Neuauflagen Series S und Series X auf den Markt gekommen.

Auch neue Controller der Playstation 5 werden unter iOS nutzbar sein

Sodann fanden sich im Code der jüngsten Betas von iOS 14.3 auch Hinweise darauf, dass Apple auch den DualSense Controller unterstützen wird, der zur neuen Playstation 5 gehört. Sony hatte das futuristische Flaggschiff seiner Spielkonsolenserie ebenfalls vor wenigen Tagen auf den Markt gebracht.

Auf beiden neuen Konsolen läuft auch bereits Apple TV, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Zudem wird wohl auch die Unterstützung des Luna Controllers unter iOS starten, der von Amazon vertrieben wird.

Hinsichtlich des Starts der Unterstützung der diversen Zubehörartikel gibt es aber noch keinen konkreten Zeitrahmen, es könnte mit der Veröffentlichung von iOS 14.3 in wenigen Wochen so weit sein, sich aber durchaus auch noch bis in das nächste Jahr verzögern.

