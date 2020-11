15% Bonus: iTunes-Karten-Aktion bei EDEKA noch bis Samstag

Apple-Kunden können in dieser Woche wieder ein wenig zusätzliches Guthaben mitnehmen, wenn sie iTunes-Karten kaufen. Die Aktion läuft bei den Filialen der Supermarktkette EDEKA, allerdings solltet ihr euch vor dem Kauf an der Kasse auf jeden Fall erkundigen, ob eure Filiale an der Aktion teilnimmt. Zudem läuft die Aktion nur, so lange der Vorrat reicht.

Apple-Kunden haben in dieser Woche wieder die Möglichkeit, beim Kauf einer iTunes-Karte ein paar Euro zusätzlich mitzunehmen. Diesmal läuft die Bonusaktion bei der Supermarktkette EDEKA.

Dort wird ein Bonus in Höhe von 15% auf den Kauf von iTunes-Karten mit dem Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro eingeräumt. Wenn ihr eine Karte im Wert von 50 Euro kauft, entspricht dieser Bonus also einem zusätzlichen Guthaben in Höhe von 7,5 Euro.

Beim Kauf einer iTunes-Karte im Wert von 100 Euro erhaltet ihr ein zusätzliches Bonus-Guthaben in Höhe von 15 Euro, das entspricht etwa einem Monat Netflix oder Apple Music in der Familienvariante.

Die Aktion läuft nur noch bis einschließlich kommenden Samstag

Die Aktion bei EDEKA läuft noch bis einschließlich kommenden Samstag, zudem solltet ihr euch auf jeden Fall auch vor dem Kauf der iTunes-Karte an der Kasse erkundigen, ob die Aktion auch in eurer Filiale angeboten wird. Zudem läuft sie auch nur so lange der Vorrat reicht.

