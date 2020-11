Apple TV ist jetzt auf Playstation und Xbox angekommen

Apple TV ist heute auch auf der Playstation von Sony gestartet. Zuvor war die App bereits auf die Xbox von Microsoft gelangt. Nutzer der beiden Konsolen können so nun Apple TV+ schauen und auch Filme aus dem iTunes Store kaufen und leihen.

Apple TV ist auf der Playstation an den Start gegangen. Passend zum Start der neuen Generation der Spielekonsole ist die App von Apple nun für die Playstation 4 und Playstation 5 verfügbar. Die neue Playstation 5 wird zuerst in den USA, Kanada, Australien und Südkorea auf den Markt gebracht. Der Start in den übrigen Ländern und Regionen erfolgt am 19. November.

Besitzer einer Playstation 4 können die Apple TV-App aus dem Playstation Network herunterladen und installieren.

Apple TV war zuvor bereits auf der Xbox gestartet

Zuvor in dieser Woche war die Apple TV-App bereits auf der Xbox von Microsoft gestartet. Hier steht die App auf den neuen Versionen Xbox Series X und Xbox Series S zur Verfügung und kann darüber hinaus auch auf der alten Xbox One genutzt werden. Der Start auf den beiden Konsolen war bereits vor Wochen von verschiedener Seite angekündigt worden, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

Mit der Apple TV-App können die Nutzer einerseits den Streamingdienst Apple TV+ abonnieren und schauen, zudem aber auch Filme und Serien aus dem iTunes Store leihen und kaufen.

Apple TV läuft auf dem iPhone, iPad, Mac und eben dem Apple TV von Apple und darüber hinaus auf vielen anderen Plattformen. Smart TVs diverser Hersteller unterstützen die App etwa, darunter Samsung, Sony oder LG. Auch auf dem Fire TV von Amazon sowie im Web kann Apple TV genutzt werden.

