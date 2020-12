3D Touch am MacBook? Patent beschreibt verbesserte Touch Bar

Die Touch Bar bekommt möglicherweise in Zukunft auch Force Touch: Die Bedienung des Touch-Streifens würde sich so deutlich intuitiver gestalten. Wann allerdings eine entsprechende Technik, die Apple sich hat patentieren lassen, auch in einem Produkt anzutreffen sein wird, muss sich noch zeigen.

Die Touch Bar hat bereits vor einigen Jahren die F-Tasten im MacBook Pro ersetzt. Seit dem Update aus dem Jahr 2016 werden einige Funktionen wie die Bildschirmhelligkeit, die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung sowie die Lautstärke und die Wiedergabesteuerung des Media Players über den berührungsempfindlichen Streifen am oberen Rand der Tastatur gesteuert. Darüber hinaus können Nutzer einige weitere kontextabhängige Funktionen wie Wortvorschläge oder Bearbeitungsfunktionen von Kreativ-Apps über die Touch Bar steuern.

Diese Steuerung ist aufgrund des begrenzten Platzangebots mit unter ein wenig pummelig, sie würde deutlich intuitiver, würde die Touch Bar nicht nur die Berührung, sondern auch deren Intensität registrieren. Das Trackpad unterstützt diese Force Touch genannte Funktion bereits, am iPhone kennen Nutzer etwas ähnliches aus der Vergangenheit. Dort nannte Apple das Feature 3D Touch, hat die Funktion inzwischen bei aus den iPhones entfernt.

Kommt die Touch Bar mit 3D Touch?

Am MacBook Pro könnte die Touch Bar allerdings in Zukunft ein 3D Touch-Feature bekommen, Apple hat eine entsprechende Technologie in einem Patent beschrieben, das das Unternehmen beim US-Patent- und Markenamt beantragt und inzwischen auch erteilt bekommen hat. Sie beschreibt unter anderem erweiterte Steuerungsmöglichkeiten wie den Aufruf von Untermenüs oder spezifischer Funktionen in Apps.

Ob und wann dieses Patent allerdings in einer Funktion endet, die Endkunden in einem Produkt nutzen können, muss sich noch zeigen. Es kann in Jahren oder auch nie so weit sein.

