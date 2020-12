Aktuell mit Störungen: Facebook, Instagram und Messenger für Nutzer teils nicht verfügbar

Aktuell kommt es offenbar bei Facebook zu größeren technischen Störungen. Betroffen sind daneben auch der Messenger des Unternehmens, sowie das Bildernetzwerk Instagram. Betroffene Nutzer können teilweise keine Beiträge mehr posten oder nicht mehr auf Beiträge zugreifen. Auch der Versand von Nachrichten ist teilweise gestört. Facebook hat sich noch nicht geäußert.

Derzeit ist das soziale Netzwerk Facebook und seine Ableger offenbar von einigen größeren technischen Schwierigkeiten betroffen. Nutzer berichten vermehrt über Probleme bei der Nutzung des Dienstes, etwa auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

So sei es teilweise nicht möglich, Nachrichten über den Facebook Messenger oder Instagram zu verschicken. Auch das Posten neuer Beiträge oder das Lesen der eigenen Timeline ist teilweise nicht möglich, wie auch die Verbindung zu den Diensten bei einigen Betroffenen schlicht nicht hergestellt werden kann.

Störungen bei Facebook haben ihren Schwerpunkt offenbar in Europa

Die Störungen konzentrieren sich den Beobachtungen nach offenbar in der Hauptsache auf Europa, auch wenn es auch Berichte über Probleme aus anderen Ländern gibt.

Well that’s both Instagram and Facebook down now. 🙈🤦‍♂️ — Jake Bonner (@JakeBonner5972) December 10, 2020

Facebook hat sich bis jetzt nicht zur Natur der Aussetzer geäußert. Eine Störung in einem Onlinenetzwerk zu beheben, nimmt in der Regel mehrere Stunden in Anspruch.

